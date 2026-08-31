आज का विचार: राही मासूम रज़ा

समय के सिवा कोई इस लायक़ नहीं होता कि उसे किसी कहानी का हीरो बनाया जाए।



~ राही मासूम रज़ा



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27 minutes ago