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आज का विचार: मैथिलीशरण गुप्त
शक्ति दो भगवान् हमें कर्तव्य का पालन करे,
मनुज होकर हम न परवश पशु-समान जिएँ-मरें।
~ मैथिलीशरण गुप्त
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एक घंटा पहले
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