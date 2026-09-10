आज का विचार: गजानन माधव मुक्तिबोध

जिस प्रकार सोचना या विचार करना ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन है, उसी प्रकार भावना भी जीवन का ज्ञान प्राप्त करने का एक कलात्मक साधन है।



~ गजानन माधव मुक्तिबोध



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1 hour ago