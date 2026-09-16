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Bimal Saigal: वर्तमान के परिवेश में, जा टकराते हैं हम अक्सर

Kavya Desk

काव्य डेस्क

bimal saigal hindi kavita apardarshita vartman ke parivesh mein
Viral Kavya 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्तमान के परिवेश में, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा टकराते हैं हम अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद खिड़कियों से; अंधी दीवारों से 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढकी रहती हैं जो जमीन से छत तक 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपारदर्शिता के बड़े-बड़े शीशों के 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रामक आवरण से।   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाना है हम सबने, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसरे रहते हैं उन्हीं के पीछे- बेशर्मी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेतरतीबी, लापरवाही, त्रुटि और 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकार के सभी अहसास;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर बाहर चलते-फिरते राहगीरों को तो बस 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने उलझे अक्स ही दिखते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिखता है सड़क, बाज़ार का 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही नीरस कारोबार।  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं, उन परावर्तक शीशों के पीछे, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों घात लगाए बैठीं, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य पैनी नज़रें ज़रूर भेदती होंगी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ लेने उस पार के चेहरे-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाँचने उनके हाव-भाव, और 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें परिहास-जनक दिखते  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आकार और व्यवहार; 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने के स्वभाव के ठीक विपरीत 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ खुद की औकात दिख जाती है 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत सी करती, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की हस्ती पर कटाक्ष कसने से पहले। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- बिमल सहगल 
52 मिनट पहले

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