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विभा जैन 'ख़्वाब' की ग़ज़ल: ज़हर से ज़हर कटे काँटे से किरची निकले

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            ज़हर से ज़हर कटे काँटे से किरची निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे नया दर्द कि ये टीस पुरानी निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी यूँ तो नया लफ़्ज़ नहीं है लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के साथ नए इस के म'आनी निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों कोई कोख जो सूनी हो वो शर्मिंदा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ज़रूरी है कि हर सीप से मोती निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'इश्क़ की झील में उतरो तो सँभल कर उतरो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'ऐन मुमकिन है ये उम्मीद से गहरी निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वो शख़्स जिसे दिल ने ख़ुदा जाना हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचिए क्या हो अगर वो भी फ़रेबी निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छटपटाते हैं उदासी से निकलने को मगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ैद-ए-सय्याद से कैसे कोई पंछी निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तरीक़ा मुझे मरने का बताओ जिस से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद-कुशी भी न लगे जान भी जल्दी निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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45 मिनट पहले

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