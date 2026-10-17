आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Urdu Adab ›   muzaffar razmi ki ghazal khud pukaregi manzil to thahar jaunga
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मुज़फ़्फ़र रज़्मी: ख़ुद पुकारेगी जो मंज़िल तो ठहर जाऊँगा

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            ख़ुद पुकारेगी जो मंज़िल तो ठहर जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ना ख़ुद्दार मुसाफ़िर हूँ गुज़र जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधियों का मुझे क्या ख़ौफ़ मैं पत्थर ठहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत का ढेर नहीं हूँ जो बिखर जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी अपनी किताबों में छुपा ले वर्ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे औराक़ के मानिंद बिखर जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ अब तेरे ख़यालात का इक अक्स-ए-जमील
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना-ख़ाने से निकला तो किधर जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को हालात में उलझा हुआ रहने दे यूँही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तिरी ज़ुल्फ़ नहीं हूँ जो सँवर जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज़-रफ़्तार सही लाख मिरा अज़्म-ए-सफ़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आवाज़ जो देगा तो ठहर जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दम न लेने की क़सम खाई है मैं ने 'रज़्मी'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को मंज़िल भी पुकारे तो गुज़र जाऊँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिंक पर क्लिक करें और जुड़ें अमर उजाला काव्य के व्हाट्सएप चैनल से 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
20 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree