Urdu Poetry: डर मुझे भी लगता है कम-नज़र ज़माने से

डर मुझे भी लगता है कम-नज़र ज़माने से

क्या करूँ न माने जब दिल मिरा मनाने से



जल उठा था पल भर को आप की इनायत से

बुझ गया चराग़-ए-दिल आप के बुझाने से



वो तो ला-उबाली है क्या उसे ख़बर होगी

हम पे क्या गुज़रती है हाल-ए-दिल छुपाने से



बरहमी में चेहरे को क्यूँ बिगाड़ रक्खा है

ये हसीन लगता है सिर्फ़ मुस्कुराने से



बाम-ओ-दर मिरे घर के मुंतज़िर हैं उस दिन के

जब तुम्हें मिले फ़ुर्सत महफ़िलों में जाने से



हम वफ़ा के मतवाले जान को नहीं डरते

बाज़ अब तो आ जाओ हम को आज़माने से



दर्स जाँ-निसारी का तू हमें न दे 'तश्ना'

क्या मिला तुझे अब तक ज़िंदगी लुटाने से



~ तशना आज़मी



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एक घंटा पहले