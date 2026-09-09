आज का विचार: महादेवी वर्मा

दु:ख एक प्रकार श्रृंगार भी बन जाता है, इसी कारण दुःखी व्यक्तियों के मुख, देखने वाले की दृष्टि को बाँधे बिना नहीं रहते।

- महादेवी वर्मा



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एक घंटा पहले