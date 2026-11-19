अहमद नदीम क़ासमी: कहीं वो मेरी मोहब्बत में घुल रहा ही न हो

कहीं वो मेरी मोहब्बत में घुल रहा ही न हो

ख़ुदा करे उसे ये तजरबा हुआ ही न हो



सुपुर्दगी मिरा मेआ'र तो नहीं लेकिन

मैं सोचता हूँ तिरे रूप में ख़ुदा ही न हो



मैं तुझ को पा के भी किस शख़्स की तलाश में हूँ

मिरे ख़याल में कोई तिरे सिवा ही न हो



वो उज़्र कर कि मिरे दिल को भी यक़ीं आए

वो गीत गा कि जो मैं ने कभी सुना ही न हो



वो बात कर जिसे फैला के मैं ग़ज़ल कह लूँ

सुनाऊँ शे'र जो मैं ने अभी लिखा ही न हो



सहर को दिल की तरफ़ ये धुआँ सा कैसा है

कहीं ये मेरा दिया रात-भर जला ही न हो



हो कैसे जब्र-ए-मशीयत को इस दुआ का लिहाज़

जो एक बार मिले फिर कभी जुदा ही न हो



ये अब्र-ओ-किश्त की दुनिया में कैसे मुमकिन है

कि उम्र-भर की वफ़ा का कोई सिला ही न हो



मिरी निगाह में वो पेड़ भी है बद-किर्दार

लदा हुआ हो जो फल से मगर झुका ही न हो



जो दश्त दश्त से फूलों की भीक माँगता था

कहीं वो तोड़ के कश्कोल मर गया ही न हो



तुलू-ए-सुब्ह ने चमका दिए हैं अब्र के चाक

'नदीम' ये मिरा दामान-ए-मुद्दआ' ही न हो हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।

एक घंटा पहले