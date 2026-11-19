आज का विचार: सुकरात

मनुष्य को चाहिए कि वह जिस स्थिति में भी हो, मृत्यु की परवाह न करके कर्तव्य का पालन करे। मृत्यु की अपेक्षा अधर्म से अधिक डरना चाहिए।

- सुकरात

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59 मिनट पहले