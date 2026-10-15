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शेख़ इब्राहीम ज़ौक़: बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे

Kavya Desk

काव्य डेस्क

sheikh ibrahim zauq famous ghazal laayi hayat aayi qaza le chali chale
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ख़ुशी न आए न अपनी ख़ुशी चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो उम्र-ए-ख़िज़्र भी तो हो मालूम वक़्त-ए-मर्ग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम से भी इस बिसात पे कम होंगे बद-क़िमार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या करें जो काम न बे-दिल-लगी चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लैला का नाक़ा दश्त में तासीर-ए-इश्क़ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन कर फ़ुग़ान-ए-क़ैस बजा-ए-हुदी चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाज़ाँ न हो ख़िरद पे जो होना है हो वही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दानिश तिरी न कुछ मिरी दानिश-वरी चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया ने किस का राह-ए-फ़ना में दिया है साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी चले चलो यूँही जब तक चली चले
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते हवा-ए-शौक़ में हैं इस चमन से 'ज़ौक़'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बला से बाद-ए-सबा अब कभी चले
1 hour ago

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