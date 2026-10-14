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सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला': अभी न होगा मेरा अन्त

Kavya Desk

काव्य डेस्क

suryakant tripathi nirala hindi kavita dhwani abhi na hoga mera ant
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अभी न होगा मेरा अन्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी-अभी ही तो आया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे वन में मृदुल वसन्त-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी न होगा मेरा अन्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे-हरे ये पात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डालियाँ, कलियाँ कोमल गात!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही अपना स्वप्न-मृदुल-कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेरूँगा निद्रित कलियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगा एक प्रत्यूष मनोहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्प-पुष्प से तन्द्रालस लालसा खींच लूँगा मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार दिखा दूँगा फिर उनको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है मेरे वे जहाँ अनन्त-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी न होगा मेरा अन्त।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें कहाँ मृत्यु?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है जीवन ही जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी पड़ा है आगे सारा यौवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-किरण कल्लोलों पर बहता रे, बालक-मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ही अविकसित राग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकसित होगा बन्धु, दिगन्त;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी न होगा मेरा अन्त। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
37 मिनट पहले

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