आज का विचार: जयशंकर प्रसाद

आह! तो इस विश्व में मेरा कोई सुहृद नहीं है? मेरा संकल्प; अब मेरा आत्माभिमान ही मेरा मित्र है।

- जयशंकर प्रसाद



1 hour ago