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शहज़ाद अहमद की ग़ज़ल: उम्र सारी तो अँधेरे में नहीं कट सकती

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Urdu Adab 
                
                                                         
                            जो शजर सूख गया है वो हरा कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पयम्बर तो नहीं मेरा कहा कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के हर ज़र्रे पे है नक़्श मोहब्बत उस की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नूर आँखों का है आँखों से जुदा कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस को जाना ही नहीं उस को ख़ुदा क्यूँ मानें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसे जान चुके हैं वो ख़ुदा कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र सारी तो अँधेरे में नहीं कट सकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अगर दिल न जलाएँ तो ज़िया कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस से दो रोज़ भी खुल कर न मुलाक़ात हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुद्दतों बअ'द मिले भी तो गिला कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर से देख के मैं ने उसे पहचान लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ने इतना भी नहीं मुझ से कहा कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी इक दौर था जब मैं ने तुझे चाहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का दरवाज़ा है हर वक़्त खुला कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई दाद-ए-वफ़ा चाहने वाला न रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन इंसाफ़ करे हश्र बपा कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइने में भी नज़र आती है सूरत तेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मक़्सूद-ए-नज़र तेरे सिवा कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन निगाहों से उसे देख रहा हूँ 'शहज़ाद'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ को मालूम नहीं उस को पता कैसे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
49 minutes ago

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