आज का विचार: हजारीप्रसाद द्विवेदी

दीपावली का पर्व आद्या शक्ति के विभिन्न रूपों के स्मरण का दिन है।

- हजारीप्रसाद द्विवेदी

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