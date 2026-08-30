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क़तील शिफ़ाई: तू हमें जब कभी याद आए, पीत की चाँदनी याद आए

Kavya Desk

काव्य डेस्क

qateel shifai famous ghazal tu humein jab kabhi yaad aaye
Urdu Adab 
                
                                                         
                            
तू हमें जब कभी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीत की चाँदनी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलना चाहा एक आश्ना को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैंकड़ों अजनबी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार ज़ंजीर-ए-जाँ बन गया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द की हर कड़ी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख आए हैं सब कू-ए-क़ातिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसे ज़िंदगी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हुईं जुगनुओं सी वो आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात बरसात की याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िक्र जब कोई छेड़े चमन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखुड़ी पंखुड़ी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम-ए-ग़ुर्बत का ये घुप अँधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ल वो चाँद सी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब करूँ मैं ज़माने का शिकवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल अपनी कोई याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख कर मूसला-धार बारिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी तिश्ना-लबी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़म तो बिछड़े हुओं का है लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक नया शख़्स भी याद आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
था 'क़तील' आख़री दोस्त अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भला आदमी याद आए

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57 minutes ago

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