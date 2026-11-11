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मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की ग़ज़ल: डुबो कर ख़ून में लफ़्ज़ों को अंगारे बनाता हूँ

Ratnesh Kumar Mishra

Ratnesh Kumar Mishra

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            डुबो कर ख़ून में लफ़्ज़ों को अंगारे बनाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अंगारों को दहका कर ग़ज़लपारे बनाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे हाथों के छाले फूल बन जाते हैं क़ाग़ज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरी आँखों से पूछो रात भर तारे बनाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिधर मिट्टी उड़ा दूँ आफ़्ताबे-ताज़ा पैदा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी बच्चों में हूँ साबुन के ग़ुब्बारे बनाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीं पर ही रफ़ू का ढेर सारा काम बाक़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़लाओम से न कह देना कि सय्यारे बनाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माना मुझसे बरहम है मिरा सर इस लिए ख़म है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मंदिर के कलश मस्जिद के मीनारे बनाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे बच्चे खड़े हैं, बाल्टी लेकर क़तारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुँए तालाब नहरें और फ़व्वारे बनाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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16 मिनट पहले

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