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मोमिन ख़ाँ मोमिन: असर उस को ज़रा नहीं होता

Kavya Desk

काव्य डेस्क

momin khan momin famous ghazal asar us ko zara nahin hota
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असर उस को ज़रा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंज राहत-फ़ज़ा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेवफ़ा कहने की शिकायत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी वादा-वफ़ा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िक्र-ए-अग़्यार से हुआ मा'लूम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर्फ़-ए-नासेह बुरा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस को है ज़ौक़-ए-तल्ख़-कामी लेक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंग बिन कुछ मज़ा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हमारे किसी तरह न हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ना दुनिया में क्या नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ने क्या जाने क्या किया ले कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल किसी काम का नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इम्तिहाँ कीजिए मिरा जब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौक़ ज़ोर-आज़मा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दुश्मन कि चर्ख़ है न रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझ से ये ऐ दुआ नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आह तूल-ए-अमल है रोज़-फ़ुज़ूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरचे इक मुद्दआ नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मिरे पास होते हो गोया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई दूसरा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाल-ए-दिल यार को लिखूँ क्यूँकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ दिल से जुदा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहम कर ख़स्म-ए-जान-ए-ग़ैर न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब का दिल एक सा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामन उस का जो है दराज़ तो हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस्त-ए-आशिक़ रसा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारा-ए-दिल सिवाए सब्र नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो तुम्हारे सिवा नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ सुने अर्ज़-ए-मुज़्तर-ए-'मोमिन'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनम आख़िर ख़ुदा नहीं होता
एक घंटा पहले

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