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असरार-उल-हक़ मजाज़ की ग़ज़ल: कमाल-ए-इश्क़ है दीवाना हो गया हूँ मैं

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            कमाल-ए-इश्क़ है दीवाना हो गया हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किस के हाथ से दामन छुड़ा रहा हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हीं तो हो जिसे कहती है नाख़ुदा दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरे इश्क़ की मजबूरियाँ मआज़-अल्लाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा राज़ तुम्हीं से छुपा रहा हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस इक हिजाब पे सौ बे-हिजाबियाँ सदक़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से चाहता हूँ तुम को देखता हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंज़िल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हज़ार बार जहाँ से गुज़र चुका हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ये ज़ोम कि तू मुझ से छुप नहीं सकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ये वहम कि ख़ुद भी छुपा हुआ हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे सुने न कोई मस्त-ए-बादा-ए-इशरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मजाज़' टूटे हुए दिल की इक सदा हूँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
52 मिनट पहले

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