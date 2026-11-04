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जौन एलिया: हर धड़कन हैजानी थी हर ख़ामोशी तूफ़ानी थी

Kavya Desk

काव्य डेस्क

jaun elia famous ghazal har dhadkan hairani thi har khamoshi toofani thi
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन हैजानी थी हर ख़ामोशी तूफ़ानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मोहब्बत सिर्फ़ मुसलसल मिलने की आसानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन उस से बात हुई थी उस दिन भी बे-कैफ़ था मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन उस का ख़त आया है उस दिन भी वीरानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उस ने मुझ से ये कहा था इश्क़ रिफ़ाक़त ही तो नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैं ने हर शख़्स की सूरत मुश्किल से पहचानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन वो मिलने आई है उस दिन की रूदाद ये है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस का बलाउज़ नारंजी था उस की सारी धानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझन सी होने लगती थी मुझ को अक्सर और वो यूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा मिज़ाज-ए-इश्क़ था शहरी उस की वफ़ा दहक़ानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो उस के बारे में तुम जो चाहो वो कह डालो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अंगड़ाई मेरे कमरे तक तो बड़ी रूहानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम पे हम क़ुर्बान थे उस के लेकिन फिर ये तौर हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस को देख के रुक जाना भी सब से बड़ी क़ुर्बानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ से बिछड़ कर भी वो लड़की कितनी ख़ुश ख़ुश रहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस लड़की ने मुझ से बिछड़ कर मर जाने की ठानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ की हालत कुछ भी नहीं थी बात बढ़ाने का फ़न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्हे ला-फ़ानी ठहरे थे क़तरों की तुग़्यानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस को ख़ुद मैं ने भी अपनी रूह का इरफ़ाँ समझा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो शायद मेरे प्यासे होंटों की शैतानी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
था दरबार-ए-कलाँ भी उस का नौबत-ख़ाना उस का था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थी मेरे दिल की जो रानी अमरोहे की रानी थी
एक घंटा पहले

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