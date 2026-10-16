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इरतिज़ा निशात की ग़ज़ल: वक़्त की शतरंज पर ये ढाई घर आता नहीं

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            वक़्त की शतरंज पर ये ढाई घर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सस्ती शोहरत के लिए कोई हुनर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन दुनिया ज़िंदगी के बाब में हर आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-ख़बर जाता नहीं और बा-ख़बर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अपने दोस्तों यारों वफ़ादारों की फ़िक्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के काम में कोई बशर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहाँ ले जाएँ अपनी ‘इज़्ज़त-ओ-नामूस को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सा वो रास्ता है जिस में डर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान की बाज़ी लगाने का ज़माना है मगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या किया जाए हथेली पर ये सर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक से इक खूँ-ख़्वार हैबतनाक मछली मौजज़न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील में ख़ुश है समंदर में मगर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे बैठे बाँध लेते हैं हवा भी शे'र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शा'इरों को बादबानी का हुनर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तौबा कर ली या क़सम दे दी किसी ने 'इर्तिज़ा'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हुआ अब मय-कदे में जा के मर आता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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