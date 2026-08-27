Happy Raksha Bandhan 2026: रक्षाबन्धन पर कहे गए शेर

बहन का प्यार जुदाई से कम नहीं होता

अगर वो दूर भी जाए तो ग़म नहीं होता

~ अज्ञात



किसी के ज़ख़्म पर चाहत से पट्टी कौन बाँधेगा

अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बाँधेगा

~ मुनव्वर राना या रब मिरी दुआओं में इतना असर रहे

फूलों भरा सदा मिरी बहना का घर रहे

~ अज्ञात



गुलशन से कोई फूल मयस्सर न जब हुआ

तितली ने राखी बाँध दी काँटे की नोक पर

~ लकी फ़ारुक़ी हसरत ज़िंदगी भर की हिफ़ाज़त की क़सम खाते हुए

भाई के हाथ पे इक बहन ने राखी बाँधी

~ अज्ञात



आस्था का रंग आ जाए अगर माहौल में

एक राखी ज़िंदगी का रुख़ बदल सकती है आज

~ इमाम आज़म याद आई जब मुझे 'फ़रहत' से छोटी थी बहन

मेरे दुश्मन की बहन ने मुझ को राखी बाँध दी

~ एहसान साक़िब



अज़ल से बरसे है पाकीज़गी फ़लक से यहाँ

नुमायाँ होवे है फिर शक्ल-ए-बहन में वो यहाँ

~ दीपक पुरोहित

तार बारिश का तो टूटे कोई साअत कोई पल

~ मोहसिन काकोरवी



बहन का प्यार माँ की मामता दो चीख़ती आँखें

यही तोहफ़े थे वो जिन को मैं अक्सर याद करता था

~ मुनव्वर राना



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राखियाँ ले के सिलोनों की बरहमन निकलेंतार बारिश का तो टूटे कोई साअत कोई पलबहन का प्यार माँ की मामता दो चीख़ती आँखेंयही तोहफ़े थे वो जिन को मैं अक्सर याद करता थाहमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें। आगे पढ़ें

एक घंटा पहले