आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Urdu Adab ›   Happy Raksha Bandhan 2026: nazeer akbarabadi ki nazm rakhi
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

Raksha Bandhan 2026: नज़ीर अकबराबादी की मशहूर नज़्म- अयाँ है अब तो राखी भी चमन भी गुल भी

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            चली आती है अब तो हर कहीं बाज़ार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनहरी सब्ज़ रेशम ज़र्द और गुलनार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनी है गो कि नादिर ख़ूब हर सरदार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलोनों में अजब रंगीं है उस दिलदार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पहुँचे एक गुल को यार जिस गुलज़ार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अयाँ है अब तो राखी भी चमन भी गुल भी शबनम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झमक जाता है मोती और झलक जाता है रेशम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमाशा है अहा हा-हा ग़नीमत है ये आलम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठाना हाथ प्यारे वाह-वा टुक देख लें हम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मोतियों की और ज़री के तार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मची है हर तरफ़ क्या क्या सलोनों की बहार अब तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इक गुल-रू फिरे है राखी बाँधे हाथ में ख़ुश हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवस जो दिल में गुज़रे है कहूँ क्या आह मैं तुम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही आता है जी में बन के बाम्हन, आज तो यारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने हाथ से प्यारे के बाँधूँ प्यार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुई है ज़ेब-ओ-ज़ीनत और ख़ूबाँ को तो राखी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व-लेकिन तुम से ऐ जाँ और कुछ राखी के गुल फूले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिवानी बुलबुलें हों देख गुल चुनने लगीं तिनके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे हाथ ने मेहंदी ने अंगुश्तों ने नाख़ुन ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलिस्ताँ की चमन की बाग़ की गुलज़ार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदा से हाथ उठते हैं गुल-ए-राखी जो हिलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलेजे देखने वालों के क्या क्या आह छिलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ नाज़ुक ये पहुँचे और कहाँ ये रंग मिलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमन में शाख़ पर कब इस तरह के फूल खिलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ ख़ूबी में है उस शोख़-ए-गुल-रुख़्सार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिरें हैं राखियाँ बाँधे जो हर दम हुस्न के तारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उन की राखियों को देख ऐ जाँ चाव के मारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहन ज़ुन्नार और क़श्क़ा लगा माथे उपर बारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'नज़ीर' आया है बाम्हन बन के राखी बाँधने प्यारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँधा लो उस से तुम हँस कर अब इस त्यौहार की राखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree