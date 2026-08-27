Urdu Poetry: हम से पूछो कि ग़ज़ल क्या है ग़ज़ल का फ़न क्या

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
हम से पूछो कि ग़ज़ल क्या है ग़ज़ल का फ़न क्या
चंद लफ़्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए
- जाँ निसार अख़्तर
रहता सुख़न से नाम क़यामत तलक है 'ज़ौक़'
औलाद से रहे यही दो पुश्त चार पुश्त
- शेख़ इब्राहीम ज़ौक़
डाइरी में सारे अच्छे शेर चुन कर लिख लिए
एक लड़की ने मिरा दीवान ख़ाली कर दिया
- ऐतबार साजिद
सुख़न में सहल नहीं जाँ निकाल कर रखना
ये ज़िंदगी है हमारी सँभाल कर रखना
- उबैदुल्लाह अलीम
उस का तो एक लफ़्ज़ भी हम को नहीं है याद
कल रात एक शेर कहा था जो ख़्वाब में
- कमाल अहमद सिद्दीक़ी
ख़ास अंदाज़ जब सुख़न का न हो
शाएरी शाएरी नहीं होती
- वेद राही
Urdu Poetry: ख़ुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं