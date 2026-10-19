Happy Dussehra 2026: सज सँवर के सभी रावन को जलाने निकले

एक सीता की रिफ़ाक़त है तो सब कुछ पास है

ज़िंदगी कहते हैं जिस को राम का बन-बास है

~ हफ़ीज़ बनारसी



जो सुनते हैं कि तिरे शहर में दसहरा है

हम अपने घर में दिवाली सजाने लगते हैं

~ जमुना प्रसाद राही

है दसहरे में भी यूँ गर फ़रहत-ओ-ज़ीनत 'नज़ीर'

पर दिवाली भी अजब पाकीज़ा-तर त्यौहार है

~ नज़ीर अकबराबादी



क्या सितम करते हैं मिट्टी के खिलौने वाले

राम को रक्खे हुए बैठे हैं रावण के क़रीब

~ होश जौनपुरी दर्द घनेरा हिज्र का सहरा घोर अंधेरा और यादें

राम निकाल ये सारे रावन मेरी राम कहानी से

~ सय्यद सरोश आसिफ़



अच्छों से पता चलता है इंसाँ को बुरों का

रावन का पता चल न सका राम से पहले

~ रिज़वान बनारसी यहाँ लछमन की रेखा है न सीता है मगर फिर भी

बहुत फेरे हमारे घर के इक साधू लगाता है

~ राहत इंदौरी



'नज़्र' फिर आया है इक रस्म निभाने का दिन

सज सँवर के सभी रावन को जलाने निकले

~ नज़्र फ़ातमी



ज़ालिम मोहब्बतों की कथाएँ भी ले गया

~ फ़ारूक़ अंजुम



अन्याय ने भर दी है बहुत आग दिलों में

लंका ही कहीं इस में जो जल जाए तो अच्छा

~ आलोक यादव



राम वो वही रहमान हैं सभी मक़ाम उस के

मुख़्तलिफ़ ज़बानों में मुख़्तलिफ़ हैं नाम उस के

~ रवेन्द्र जैन



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गुज़रा था अपने शहर से रावन फ़साद काज़ालिम मोहब्बतों की कथाएँ भी ले गयाअन्याय ने भर दी है बहुत आग दिलों मेंलंका ही कहीं इस में जो जल जाए तो अच्छाराम वो वही रहमान हैं सभी मक़ाम उस केमुख़्तलिफ़ ज़बानों में मुख़्तलिफ़ हैं नाम उस केहमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें। आगे पढ़ें

एक घंटा पहले