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Urdu Poetry: ये वक़्त ज़िंदगी की अदाएँ भी ले गया

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            ये वक़्त ज़िंदगी की अदाएँ भी ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़िस्से कहानियों की सभाएँ भी ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ने तमाम शहर को गूँगा बना दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दहन से मेरी सदाएँ भी ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम लगा के ज़ख़्म गया शाख़ शाख़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों से फूलों वाली रिदाएँ भी ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज ने डूबते हुए हम को सज़ा ये दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्मों से रौशनी की क़बाएँ भी ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़रा था अपने शहर से रावन फ़साद का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ालिम मोहब्बतों की कथाएँ भी ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अंजुम' निराला चोर हमें राह में मिला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल के साथ हम से दुआएँ भी ले गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ फ़ारूक़ अंजुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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51 मिनट पहले

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