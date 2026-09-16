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दाग़ देहलवी: उन का आना नज़र नहीं आता

Kavya Desk

काव्य डेस्क

dagh dehlvi famous ghazal wo zamana nazar nahin aata
Urdu Adab 
                
                                                         
                            
वो ज़माना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ठिकाना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान जाती दिखाई देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन का आना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ दर-पर्दा फूँकता है आग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जलाना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक ज़माना मिरी नज़र में रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक ज़माना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ने इस बज़्म में बिठा तो दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ के जाना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहिए मुश्ताक़-ए-जल्वा-ए-दीदार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ने माना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले चलो मुझ को राह-रवान-ए-अदम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याँ ठिकाना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल पे बैठा कहाँ से तीर-ए-निगाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये निशाना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मिलाओगे ख़ाक में हम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मिलाना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही देखते हैं हम को तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का आना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल-ए-पुर-आरज़ू लुटा ऐ 'दाग़'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़ज़ाना नज़र नहीं आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
51 मिनट पहले

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