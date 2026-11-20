भास्कर शुक्ला: उस ने बोला यार छुपा कर रखना तुम



उस ने बोला यार छुपा कर रखना तुम

हम दोनों का प्यार छुपा कर रखना तुम



जो मेरी सूरत से मिलते-जुलते हों

वो सारे अशआर छुपा कर रखना तुम



सीधे हाँ मत करना मैं मर जाऊँगा

थोड़ा ये इक़रार छुपा कर रखना तुम



मुश्किल से आता है और उड़ जाता है

इस हफ़्ते इतवार छुपा कर रखना तुम



बच्चा है वो और बच्चे ज़िद करते हैं

बच्चे से बाज़ार छुपा कर रखना तुम



दो दिन को वो मिलने आया है तुम से

दो दिन ये आज़ार छुपा कर रखना तुम



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एक घंटा पहले