भारतेंदु हरिश्चंद्र: उठा के नाज़ से दामन भला किधर को चले



उठा के नाज़ से दामन भला किधर को चले

इधर तो देखिए बहर-ए-ख़ुदा किधर को चले



मिरी निगाहों में दोनों जहाँ हुए तारीक

ये आप खोल के ज़ुल्फ़-ए-दुता किधर को चले



अभी तो आए हो जल्दी कहाँ है जाने की

उठो न पहलू से ठहरो ज़रा किधर को चले



ख़फ़ा हो किस पे भंवें क्यूँ चढ़ी हैं ख़ैर तो है

ये आप तेग़ पे धर कर जिला किधर को चले



मुसाफ़िरान-ए-अदम कुछ कहो अज़ीज़ों से

अभी तो बैठे थे है है भला किधर को चले



चढ़ी हैं तेवरियाँ कुछ है मिज़ा भी जुम्बिश में

ख़ुदा ही जाने ये तेग़-ए-अदा किधर को चले



गया जो मैं कहीं भूले से उन के कूचे में

तो हँस के कहने लगे हैं 'रसा' किधर को चले

एक घंटा पहले