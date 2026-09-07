आज का विचार: भवभूति

सब लोकों का कल्याण हो। प्राणि-समूह दूसरों के हित में तत्पर हों। दोष शांति को प्राप्त हों और लोग सर्वत्र सुखी हों।

- भवभूति



एक घंटा पहले