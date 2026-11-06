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बहादुर शाह ज़फ़र: सुने है कौन मुसीबत कहूँ तो किस से कहूँ

Kavya Desk

काव्य डेस्क

bahadur shah zafar famous ghazal bhari hai dil mein jo hasrat kahun toh kisse kahun
Urdu Adab 
                
                                                         
                            
भरी है दिल में जो हसरत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुने है कौन मुसीबत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तू हो साफ़ तो कुछ मैं भी साफ़ तुझ से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरे है दिल में कुदूरत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोहकन है न मजनूँ कि थे मिरे हमदर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपना दर्द-ए-मोहब्बत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल उस को आप दिया आप ही पशेमाँ हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सच है अपनी नदामत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहूँ मैं जिस से उसे होवे सुनते ही वहशत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपना क़िस्सा-ए-वहशत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा है तू ही तो ग़म-ख़्वार ऐ दिल-ए-ग़म-गीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरे सिवा ग़म-ए-फ़ुर्क़त कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दोस्त हो तो कहूँ तुझ से दोस्ती की बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे तो मुझ से अदावत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मुझ को कहने की ताक़त कहूँ तो क्या अहवाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उस को सुनने की फ़ुर्सत कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को देखता इतना नहीं हक़ीक़त में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'ज़फ़र' मैं अपनी हक़ीक़त कहूँ तो किस से कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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