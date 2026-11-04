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Urdu Poetry: कभी गोकुल कभी राधा कभी मोहन बन के

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            कभी गोकुल कभी राधा कभी मोहन बन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ख़यालों में भटकती रही जोगन बन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जनम में मुझे यादों के खिलौने दे के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बिछड़ता रहा मुझ से मिरा बचपन बन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अंदर कोई तकता रहा रस्ता उस का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हमेशा के लिए रह गई चिलमन बन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी भर मैं खुली छत पे खड़ी भीगा की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ इक लम्हा बरसता रहा सावन बन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उम्मीदों से लिपटे रहे अंदेशों के साँप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र हर दौर में कटती रही चंदन बन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरह मेरी कहानी से धुआँ उठता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे सुलगे कोई हर लफ़्ज़ में ईंधन बन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ अज़ीज़ बानो दाराब वफ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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