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अर्पित शर्मा अर्पित की ग़ज़ल: है जैसे रोज़ दीवाली सी दुनिया दुनिया वालों की

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            है जैसे रोज़ दीवाली सी दुनिया दुनिया वालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भी चार दिन की ज़िंदगी मिलती उजालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुदा ग़म है जुदा ख़ुशियाँ जुदा दिन है जुदा रातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दुनिया ही निराली है मोहब्बत करने वालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माना ख़ूबसूरत है ज़माने में हसीं लाखों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तस्वीर तो तुम हो मिरे ख़्वाबों ख़यालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तर्क-ए-मोहब्बत तुम करो सोचा न था मैं ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भुला दी एक दिन ही में मोहब्बत तुम ने स'लों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने के वरक़ पर अब लिखूँगा दास्तान-ए-ग़म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़बाँ भी आ गई मुझ को किताबों की रिसालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपा कर एक आईना रखा है मैं ने भी दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तस्वीर ले लूँगा सभी मैं हुस्न वालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवाब इस का सही देगा कोई तो इस को खोलूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना कर एक गठरी मैं ने रखी है सवालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र में ज़िंदगी के हम ने ये देखा है ऐ 'अर्पित'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत पड़ ही जाती है कभी सूखे निवालों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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