शीर्षक: रैलियों से नहीं, मतदाता सूची के एक पन्ने से लिखी जाती है जीत की पटकथा

भारतीय लोकतंत्र में चुनावों को अक्सर बड़े नेताओं की लोकप्रियता, धुआंधार रैलियों और भारी-भरकम नारों के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन, पर्दे के पीछे वह कौन-सी अदृश्य शक्ति काम करती है, जो मतदाता के मन को टटोलती है और उसे मतदान केंद्र तक लेकर आती है? वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता यजुवेंद्र दुबे की पुस्तक 'पन्ना प्रमुख : बूथ से विजय तक' इसी बुनियादी सवाल का सटीक और व्यावहारिक जवाब तलाशती है।



पांच अध्यायों और एक उपसंहार में बंटी यह पुस्तक भारतीय राजनीति में सूक्ष्म प्रबंधन (माइक्रो-मैनेजमेंट) के सबसे चर्चित मॉडल यानी 'पन्ना प्रमुख' की कार्यप्रणाली को परत-दर-परत खोलती है। लेखक का स्पष्ट मानना है कि मतदाता सूची के महज एक पन्ने (लगभग 30 से 60 मतदाताओं) की जिम्मेदारी संभालने वाला कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन की असली रीढ़ होता है।



पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी इसकी व्यावहारिकता है। यह केवल किताबी सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि गुजरात की सफलता से शुरू हुए इस प्रयोग का महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार तक के विस्तार की यात्रा को तथ्यों के साथ पेश करती है। पहले अध्याय में जहां एक आदर्श पन्ना प्रमुख के कार्य, आचरण और 'सुनने की कला' पर जोर दिया गया है, वहीं आगे के अध्यायों में 'पन्ना समिति' के गठन, सत्ता-विरोधी लहर (एंटी-इन्कंबेंसी) से निपटने की रणनीति और महिला, युवा (Gen-Z) व वरिष्ठ मतदाताओं से संवाद के तौर-तरीकों को बेहद सरल भाषा में समझाया गया है।



डिजिटल युग की चुनौतियों को भी लेखक ने नजरअंदाज नहीं किया है। पांचवें अध्याय में व्हाट्सएप समूहों के प्रबंधन, फेक न्यूज के खतरों और 'सरल ऐप' जैसे तकनीकी माध्यमों के उपयोग पर सार्थक चर्चा की गई है। 'जब एक कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाता है' जैसे उप-शीर्षक दर्शाते हैं कि लेखक जमीनी हकीकत और संगठनात्मक चुनौतियों से भली-भांति परिचित हैं।



पत्रकारिता के दो दशकों के अनुभव और संगठन में प्रत्यक्ष भागीदारी के कारण लेखक की भाषा में कहीं भी बोझिलता नहीं आती। यह पुस्तक न केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शिका (हैंडबुक) की तरह है, बल्कि चुनाव विश्लेषकों, शोधार्थियों और लोकतंत्र की जमीनी नब्ज समझने की इच्छा रखने वाले हर पाठक के लिए एक पठनीय दस्तावेज है।



* पुस्तक: पन्ना प्रमुख : बूथ से विजय तक

* लेखक: यजुवेंद्र दुबे

* प्रकाशक: ब्लूरोज पब्लिशर्स

* पृष्ठ संख्या: 180

* मूल्य: 388 रुपये (पेपरबैक)

30 मिनट पहले