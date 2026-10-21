आज का शब्द: तूर्य और नरेश मेहता की कविता- कुंकम के स्वर गूँज रहे !

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- तूर्य, जिसका अर्थ है- तुरही, नगाड़ा। प्रस्तुत है नरेश मेहता की कविता- कुंकम के स्वर गूँज रहे !



नीलम वंशी में से कुंकम के स्वर गूँज रहे !!



अभी महल का चाँद

किसी आलिंगन में ही डूबा होगा

कहीं नींद का फूल मृदुल

बाँहों में मुसकाता ही होगा

नींद भरे पथ में वैतालिक के स्वर मुखर रहे !!



अमराई में दमयन्ती-सी

पीली पूनम काँप रही है

अभी गयी-सी गाड़ी के

बैलों की घण्टी बोल रही है

गगन-घाटियों से चर कर ये निशिचर उतर रहे !!



अन्धकार के शिखरों पर से

दूर सूचना-तूर्य बज रहा

श्याम कपोलों पर चुम्बन का

केसर-सा पदचिह्न ढर रहा

राधा की दो पंखुरियों में मधुबन झीम रहे !!



भिनसारे में चक्की के सँग

फैल रहीं गीतों की किरनें

पास हृदय छाया लेटी है

देख रही मोती के सपने

गीत ने टूटे जीवन का, यह कंगन बोल रहे !!



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1 hour ago