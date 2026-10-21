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शकील आज़मी: फूल खिला दे शाख़ों पर पेड़ों को फल दे मालिक

Kavya Desk

काव्य डेस्क

shakeel azmi famous ghazal phool khila de shakhon par pedhon ko phal de maula
Urdu Adab 
                
                                                         
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल खिला दे शाख़ों पर पेड़ों को फल दे मालिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोहरा कोहरा सर्दी है काँप रहा है पूरा गाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन को तपता सूरज दे रात को कम्बल दे मालिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैलों को इक गठरी घास इंसानों को दो रोटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों को भर गेहूँ से काँधों को हल दे मालिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बड़ा दुख-दाइक है पापी है संसार बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्धन को धनवान बना दुर्बल को बल दे मालिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ सभी के काले हैं नज़रें सब की पीली हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीना ढाँप दुपट्टे से सर को आँचल दे मालिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल को आज से बाँधे रख आज को कल से जोड़े रख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक खेल-तमाशा है पीर को मंगल दे मालिक
17 मिनट पहले

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