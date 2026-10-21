आज का विचार: ज़रथुस्त्र

वही मनुष्य अच्छा है; जो दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करता, जो अपने प्रति किया जाना उचित नहीं समझता।

- ज़रथुस्त्र



26 मिनट पहले