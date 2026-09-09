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आज का शब्द: स्वन और महादेवी वर्मा की कविता- हुए शूल अक्षत मुझे धूलि चन्दन!

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- स्वन, जिसका अर्थ है- शब्द, आवाज़। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा की कविता- हुए शूल अक्षत मुझे धूलि चन्दन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुए शूल अक्षत मुझे धूलि चन्दन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगरु धूम-सी साँस सुधि-गन्ध-सुरभित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनी स्नेह-लौ आरती चिर-अकम्पित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ नयन का नीर अभिषेक-जल-कण!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनहले सजीले रँगीले धबीले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसित कंटकित अश्रु-मकरन्द-गीले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरते रहे स्वप्न के फूल अनगिन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असित-श्वेत गन्धर्व जो सृष्टि लय के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृगों को पुरातन, अपरिचित ह्रदय के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजग यह पुजारी मिले रात औ’ दिन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिधिहीन रंगों भरा व्योम-मंदिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-पीठ भू का व्यथा-सिक्त मृदु उर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वनित सिन्धु में है रजत-शंख का स्वन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहो मत प्रलय द्वार पर रोक लेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरद मैं मुझे कौन वरदान देगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ कब सुरभि के लिये फूल बन्धन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यथाप्राण हूँ नित्य सुख का पता मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुला ज्वाल से मोम का देवता मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन-श्वास हो क्यों गिनूँ नाश के क्षण!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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