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आज का शब्द: रक्षासूत्र और अमित धर्मसिंह की कविता- बहनें शांत हैं

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- रक्षासूत्र, जिसका अर्थ है- कच्चे सूत का बना धागा जो हाथ की कलाई में रक्षा कारक मानकर बाँधा जाता है, राखी। प्रस्तुत है अमित धर्मसिंह की कविता-  बहनें शांत हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनें शांत हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौम्य और प्रसन्नचित्त भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके चेहरे की उजास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम नहीं हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियाभर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुलसाहट के बाद ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे हाथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँधती हैं रक्षासूत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करती हैं कामना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सुरक्षा की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनें हमारे घर में नहीं रहतीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्याल में नहीं आतीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने में भी कहाँ आती हैं बहनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस चोर दरवाज़े से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले जाती हैं हमारी बलाएँ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की नसीहत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की डाँट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की झल्लाहट के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश दिखतीं हैं बहनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी ख़ुशी के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी ख़ुशी के लिये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ख़ुशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मन मारती हैं बहनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहनें हमारे पास नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उपस्थिति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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सच !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे छोटी हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे बड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती हैं बहनें ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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