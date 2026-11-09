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आज का शब्द: प्रथित और सुमित्रानंदन पंत की कविता 'गंगा'

Kavya Desk

काव्य डेस्क

aaj ka shabd prathit sumitranandan pant hindi kavita ganga
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            
हिंदी हैं हम शब्द-शृंखला में आज का शब्द है प्रथित जिसका अर्थ है - 1.विस्तृत; लंबा-चौड़ा 2.मशहूर। कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आधा जल निश्चल, पीला,-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधा जल चंचल औ’, नीला-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीले तन पर मृदु संध्यातप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिमटा रेशम पट सा ढीला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे सोने के साँझ प्रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे चाँदी के दिवस रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले जाती बहा कहाँ गंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के युग क्षण,- किसे ज्ञात!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्रुत हिम पर्वत से निर्गत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरणोज्वल चल कल ऊर्मि निरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना, गोमती आदी से मिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती यह सागर में परिणत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भौगोलिक गंगा परिचित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके तट पर बहु नगर प्रथित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जड़ गंगा से मिली हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन गंगा एक और जीवित!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह विष्णुपदी, शिव मौलि स्रुता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भीष्म प्रसू औ’ जह्नु सुता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह देव निम्नगा, स्वर्गंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सगर पुत्र तारिणी श्रुता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गंगा, यह केवल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह लोक चेतना, यह माया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आत्म वाहिनी ज्योति सरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भू पतिता, कंचुक काया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह गंगा जन मन से नि:सृत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें बहु बुदबुद युग नर्तित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आज तरंगित, संसृति के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत सैकत को करने प्लावित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशि दिशि का जन मत वाहित कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बनी अकूल अतल सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर देगी दिशि पल पुलिनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नव नव जीवन की मृद् उर्वर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नभ पर रेखा शशि शोभित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा का जल श्यामल, कम्पित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों पर चाँदी की किरणें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करतीं प्रकाशमय कुछ अंकित! 
एक घंटा पहले

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