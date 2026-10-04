आज का शब्द: प्रहत और सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविता 'नर्गिस'

हिंदी हैं हम शब्द-शृंखला में आज का शब्द है प्रहर जिसका अर्थ है - आघात या प्रहार। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है।



बीत चुका शीत, दिन वैभव का दीर्घतर

डूब चुका पश्चिम में, तारक-प्रदीप-कर

स्निग्ध-शान्त-दृष्टि सन्ध्या चली गई मन्द मन्द

प्रिय की समाधि-ओर, हो गया है रव बन्द

विहगों का नीड़ों पर, केवल गंगा का स्वर

सत्य ज्यों शाश्वत सुन पड़ता है स्पष्ट तर,

बहता है साथ गत गौरव का दीर्घ काल

प्रहत-तरंग-कर-ललित-तरल-ताल।



चैत्र का है कृष्ण पक्ष, चन्द्र तृतीया का आज

उग आया गगन में, ज्योत्स्ना तनु-शुभ्र-साज

नन्दन की अप्सरा धरा को विनिर्जन जान

उतरी सभय करने को नैश गंगा-स्नान।



तट पर उपवन सुरम्य, मैं मौनमन

बैठा देखता हूँ तारतम्य विश्व का सघन;

जान्हवी को घेर कर आप उठे ज्यों करार

त्यों ही नभ और पृथ्वी लिये ज्योत्स्ना ज्योतिर्धार,

सूक्ष्मतम होता हुआ जैसे तत्व ऊपर को

गया, श्रेष्ठ मान लिया लोगों ने महाम्बर को,

स्वर्ग त्यों धरा से श्रेष्ठ, बड़ी देह से कल्पना,

श्रेष्ठ सृष्टि स्वर्ग की है खड़ी सशरीर ज्योत्स्ना।



एक घंटा पहले