आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Aaj Ka Shabd ›   aaj ka shabd prahat suryakant tripathi nirala hindi kavita nargis
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आज का शब्द: प्रहत और सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कविता 'नर्गिस'

Kavya Desk

काव्य डेस्क

aaj ka shabd prahat suryakant tripathi nirala hindi kavita nargis
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            
हिंदी हैं हम शब्द-शृंखला में आज का शब्द है प्रहर जिसका अर्थ है - आघात या प्रहार। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीत चुका शीत, दिन वैभव का दीर्घतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूब चुका पश्चिम में, तारक-प्रदीप-कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्निग्ध-शान्त-दृष्टि सन्ध्या चली गई मन्द मन्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय की समाधि-ओर, हो गया है रव बन्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विहगों का नीड़ों पर, केवल गंगा का स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य ज्यों शाश्वत सुन पड़ता है स्पष्ट तर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहता है साथ गत गौरव का दीर्घ काल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रहत-तरंग-कर-ललित-तरल-ताल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैत्र का है कृष्ण पक्ष, चन्द्र तृतीया का आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उग आया गगन में, ज्योत्स्ना तनु-शुभ्र-साज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्दन की अप्सरा धरा को विनिर्जन जान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरी सभय करने को नैश गंगा-स्नान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तट पर उपवन सुरम्य, मैं मौनमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठा देखता हूँ तारतम्य विश्व का सघन;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान्हवी को घेर कर आप उठे ज्यों करार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यों ही नभ और पृथ्वी लिये ज्योत्स्ना ज्योतिर्धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्मतम होता हुआ जैसे तत्व ऊपर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया, श्रेष्ठ मान लिया लोगों ने महाम्बर को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग त्यों धरा से श्रेष्ठ, बड़ी देह से कल्पना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रेष्ठ सृष्टि स्वर्ग की है खड़ी सशरीर ज्योत्स्ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree