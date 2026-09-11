Urdu Poetry: पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली
पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है
अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं
- निदा फ़ाज़ली
जो पूरे होने से रह गए थे वो ख़्वाब रक्खे हुए हैं घर में
यक़ीन मानो पुरानी रुत के गुलाब रक्खे हुए हैं घर में
- मोहम्मद मुबशशिर मेयो
शोर दिन को नहीं सोने देता
शब को सन्नाटा जगा देता है
- सैफ़ुद्दीन सैफ़
हिचकियाँ रात दर्द तन्हाई
आ भी जाओ तसल्लियाँ दे दो
- नासिर जौनपुरी
इक मुद्दत का प्यासा ये कैसे समझे
दरिया के आगे भी रस्ता जाता है
- दीपेश शर्मा सौभरि
दौलत से कहाँ जुड़ते हैं टूटे हुए रिश्ते
शीशे को कभी गोंद से जोड़ा नहीं जाता
- मेहवर नूरी
Urdu Poetry: दिल ये इंसान का हर चीज़ से भर जाता है