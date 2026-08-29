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आज का शब्द: न्यास और महादेवी वर्मा की कविता- दीपक अब रजनी जाती रे

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- न्यास, जिसका अर्थ है- स्थापना करना, किसी विशेष कार्य के लिए किसी को सौंपी हुई संपत्ति। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा की कविता- दीपक अब रजनी जाती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक अब रजनी जाती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके पाषाणी शापों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने जल जल बंध गलाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगों की मूठें तारों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खील वारती आज दिशाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी खोई साँस विभा बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भू से नभ तक लहराती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक अब रजनी जाती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौ की कोमल दीप्त अनी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम की एक अरूप शिला पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ने दिन के रूप गढ़े शत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वाला की रेखा अंकित कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कृति में आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमरता पाने की बेला आती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक अब रजनी जाती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती ने हर कण सौंपा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उच्छवास शून्य विस्तार गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यास रहे आकार धरोहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पंदन की सौंपी जीवन रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगारों के तीर्थ स्वर्ण कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटा दे सबकी थाती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक अब रजनी जाती रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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