आज का विचार: भगवती चरण वर्मा

जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है; और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं।

- भगवती चरण वर्मा



एक घंटा पहले