आज का शब्द: कपाट और केदारनाथ अग्रवाल की कविता- कैद है आदमी का सूरज

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- कपाट, जिसका अर्थ है- किवाड़, पल्ला। प्रस्तुत है केदारनाथ अग्रवाल की कविता- कैद है आदमी का सूरज



कैद है

आदमी का सूरज

आदमी की कोठरी में,

आदमी के साथ।



न देश-बोध होता है जहाँ-

न काल-बोध,

न कर्म-बोध होता है जहाँ-

न सृष्टि-बोध।



न आदमी रहता है

जहाँ आदमी,

न सूरज रहता है

जहाँ सूरज,

हविष्य होते हैं जहाँ दोनों-

आदमी और सूरज

कपाट बंद कोठरी में।



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1 hour ago