आज का शब्द: दीपशिखा और प्रेमलता त्रिपाठी की कविता- लौ कंपन

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- दीपशिखा, जिसका अर्थ है- दीए की लौ। प्रस्तुत है प्रेमलता त्रिपाठी की कविता- लौ कंपन



विहँस विहँस मनभावन,जलती दीपशिखा ।

सिहर सिहर लौ कंपन, करती दीपशिखा ।



टिम टिम घटता यौवन,क्षण अवसाद नहीं,

अनुपम तेरा अर्पण, महती दीप शिखा ।



तन-मन महकाती यों,मृदुल मधु कोष ये ,

ज्यों ज्यों लिखें तूलिका,गहती दीपशिखा ।



तरल तरल हृद आँगन, निरत आलोक से ,

स्नेहिल सुरभित हुलसित,बहती दीप शिखा ।



पल निमिष न जाने युग,सघन घन चाँदनी,

नेह प्रेम है नित-नित, भरती दीप शिखा ।



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1 hour ago