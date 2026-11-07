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आज का शब्द: दीपाली और महादेवी वर्मा की कविता- सब बुझे दीपक जला लूं

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- दीपाली, जिसका अर्थ है- दीपावली। प्रस्तुत है महादेवी वर्मा की कविता- सब बुझे दीपक जला लूं 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब बुझे दीपक जला लूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिर रहा तम आज दीपक-रागिनी अपनी जगा लूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज-कारा तोड़कर अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गा उठी उन्मत्त आँधी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब घटाओं में न रुकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लास-तन्मय तड़ित् बाँधी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूलि की इस वीणा पर मैं तार हर तृण का मिला लूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीत तारक मूँदते दृग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रांत मारुत पथ न पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ उल्का अंक नभ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वंस आता हरहराता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लय बनी मृदु वर्तिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उर स्वर जला बन लौ सजीली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलती आलोक-सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झंकार मेरी स्नेह-गीली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मरण के पर्व को मैं आज दीपाली बना लूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखकर कोमल व्यथा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं के सजल रथ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोम-सी साधें बिछा दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थीं इसी अंगार-पथ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण हैं वे मत कहो अब क्षार में उनको सुला लूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तरी पतवार लाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम दिखा मत पार देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गर्जन में मुझे बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार पुकार लेना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वार को तरणी बना मैं इस प्रलय का पार पा लूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज दीपक राग गा लूँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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