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आज का शब्द: अतनु और विमल राजस्थानी की कविता- ओ अनंग ! यों तंग करो ना

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- अतनु, जिसका अर्थ है- कामदेव, शरीररहित। प्रस्तुत है विमल राजस्थानी की कविता- ओ अनंग ! यों तंग करो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ अनंग ! यों तंग करो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वासन्ती रात चाँदनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे कि ज्यों षोडसी कामिनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैरन बनी सताये, इसके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों पर ही अधर धरो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलय पवन यों झोंके मारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का पंछी उड़-उड़ हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आये हो क्यों मेरे द्वारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन झोकों पर ही बिखरो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की यह गंध सुहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन करता है आनाकानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती की यह चूनर धानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें ही तुम रंग भरो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो तृप्त एक वैरागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतनु ! मित्रता कब की त्यागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरस-परस से स्मृति जागी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे सँवार स्वंय सँवरो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये टेसू के फूल रसीले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे उन्नत उरोज गर्वीले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरछी चितवन, हाव हठीले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झेल-झेल तुम ही निखरो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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