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आज का शब्द: अरुणिमा और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- मेरी सुरत बावली बोली

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- अरुणिमा, जिसका अर्थ है- ललाई, लाली, सुर्खी। प्रस्तुत है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता- मेरी सुरत बावली बोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊषा के सँग, पहिन अरुणिमा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सुरत बावली बोली-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतर न सके प्राण सपनों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे एक सपने में ले ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे एक-एक सपने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ-सौ जग न्यौछावर राजा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ा तेरा जगत-बखेड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल उठ, अब सपनों में खेलें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख, देख, उस ओर `मित्र' की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बाजू पंकज की दूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और देख उसकी किरनों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह हँस-हँस जय माला मेले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंकज का हँसना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा रो देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अपराध हुआ यह?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं जन्म तुझमें ले आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपजा नहीं कीच के ढेले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी मैं ऊषा के स्वर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल-फूल मुख-पंकज धोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी, हँस उठी आँसुओं में से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपी वेदना में रस घोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी दूर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इतनी दूरी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊगे भले प्रभाकर मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों ऊगे? जी पहुँच न पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह अभाग अब किससे खेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रात: आँसू ढुलकाकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिली पखुड़ियाँ, पंकज किलके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भाँवरिया खेल न जानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साजन से हिल-मिल के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण देखा, यह क्या दीखा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा चित्र, कि तेरी छाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसकाहट पर चढ़कर बैरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा बिखेरे चमक के ढेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रहार? चोखा गठ-बंधन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुंबन में यह मीठा दंशन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
`पिये इरादे, खाये संकट'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना क्या कम है अपनापन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हुआ, ये चिड़ियाँ चहकीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले सपने फूलों में ले ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कौन कसाला झेले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o  
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                                            
   
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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