आज का शब्द: आविल और महादेवी वर्मा की कविता 'प्रिय इन आंखों का अश्रु नीर'

हिंदी हैं हम शब्द-शृंखला में आज का शब्द है आविल जिसका अर्थ है - मैला, मिश्रित। कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपनी कविता में इस शब्द का प्रयोग किया है।



प्रिय इन नयनों का अश्रु-नीर!

दुख से आविल सुख से पंकिल,

बुदबुद् से स्वप्नों से फेनिल,

बहता है युग-युग अधीर!



जीवन-पथ का दुर्गमतम तल

अपनी गति से कर सजल सरल,

शीतल करता युग तृषित तीर!



इसमें उपजा यह नीरज सित,

कोमल कोमल लज्जित मीलित;

सौरभ सी लेकर मधुर पीर!



इसमें न पंक का चिन्ह शेष,

इसमें न ठहरता सलिल-लेश,

इसको न जगाती मधुप-भीर!



तेरे करुणा-कण से विलसित,

हो तेरी चितवन में विकसित,

छू तेरी श्वासों का समीर!



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